تكنولوجيا: مزايا جديدة تبدأ بالوصول إلى تطبيق Google Messages

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر جوجل بشكل مستمر مزايا جديدة في تطبيق Messages قبل إطلاقها بشكل رسمي، وقد بدأ بعضها بالوصول للمستخدمين مؤخرًا.

من أبرز التحديثات، إعادة تصميم صفحة تفاصيل جهات الاتصال مع أزرار على شكل حبوب، بالإضافة إلى تحديث كبير لتطبيق Wear OS يجعل واجهته أكثر عصرية مع تحسينات في المحادثات والردود المقترحة.

كما أضافت جوجل دعم بروتوكول MLS في Universal Profile 3.0 لتمكين تشفير المحادثات بين اندرويد وiOS.

يشمل التحديث أيضًا إعادة تصميم واجهة الدردشة بتصميم Material 3، مع تحسين عرض الصور وتجميعها، وتوفير معرض صور منفصل بعيدًا عن الكاميرا المدمجة.

إضافة إلى ذلك، ظهرت ميزة التحذير من المحتوى الحساس التي تعتم الصور المشتبه باحتوائها على عري لحماية المستخدمين.

أما إشعارات قراءة الرسائل، فقد حصلت على تصميم جديد أكثر وضوحًا، بجانب دعم محادثات RCS لشرائح SIM المزدوجة.

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