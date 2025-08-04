علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر فريق داخلي جديد يُدعى “Answers”

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر فريق داخلي جديد يُدعى “Answers” 1/2
  • تكنولوجيا: أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر فريق داخلي جديد يُدعى “Answers” 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من النشرة الإخبارية Power On للصحفي مارك جورمان أن أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر خطة جديدة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحول بعد موقف سابق أعلنت فيه الشركة أنها لا تنوي تطوير شات بوت خاص بها.

ورغم إطلاق مزايا مثل Genmoji وتلخيص الإشعارات، ما زالت خدمة Apple Intelligence تعاني من بداية متعثرة، بينما تأجل إطلاق نسخة سيري الجديدة لأكثر من عام.

لكن الشركة ترغب في تغيير ذلك عبر تشكيل فريق داخلي جديد يُعرف باسم “Answers, Knowledge and Information” أو AKI، يقوده روبّي ووكر، المسؤول السابق عن سيري. ويهدف الفريق إلى تطوير تجربة بحث شبيهة بـChatGPT.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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