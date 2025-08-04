تكنولوجيا: أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر فريق داخلي جديد يُدعى “Answers”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من النشرة الإخبارية Power On للصحفي مارك جورمان أن أبل تستعد لمنافسة ChatGPT عبر خطة جديدة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحول بعد موقف سابق أعلنت فيه الشركة أنها لا تنوي تطوير شات بوت خاص بها.

ورغم إطلاق مزايا مثل Genmoji وتلخيص الإشعارات، ما زالت خدمة Apple Intelligence تعاني من بداية متعثرة، بينما تأجل إطلاق نسخة سيري الجديدة لأكثر من عام.

لكن الشركة ترغب في تغيير ذلك عبر تشكيل فريق داخلي جديد يُعرف باسم “Answers, Knowledge and Information” أو AKI، يقوده روبّي ووكر، المسؤول السابق عن سيري. ويهدف الفريق إلى تطوير تجربة بحث شبيهة بـChatGPT.

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