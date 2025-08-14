تكنولوجيا: تقرير يكشف خطط سامسونج لإطلاق أول نظارة ذكية العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت سامسونج عن أول نظارة XR للواقع الممتد تحت اسم Project Moohan، يبدو أنها تستعد لخطوة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

إذ تعمل الشركة على تطوير نظارة ذكية أبسط موجهة لجمهور أوسع، وفقًا لتقرير جديد من كوريا الجنوبية، من المقرر الإعلان عنها في أواخر عام 2026.

يشير التقرير إلى أن تصميم النظارة سيكون مشابهًا لنظارة Ray-Ban Meta، مع دمج ميكروفون ومكبرات صوت وكاميرا. كما ستزوَّد النظارة بمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدم إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل النصية، والتقاط الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الوسائط.

وتسعى سامسونج من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ اسمها في سوق النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ ترى أن هذا النوع من الأجهزة قد يكون الوريث القادم للهواتف الذكية في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها معلومات حول خطط سامسونج في هذا المجال، فقد كشف تقرير سابق هذا العام أن الشركة تطوّر بالفعل زوجين من النظارات الذكية تحت أسماء Project Haean و Project Jinju داخليًا، ومن المتوقع أن يتم إطلاقهما بجانب نظارة Project Moohan.

