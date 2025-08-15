طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!

- 1/4
بغداد - ياسين صفوان -
شهدت أم جي نموًا لافتًا بنسبة 57.1٪ في الربع الأول من 2025، فيما حققت نيسان قفزة مذهلة بحوالي 1463.6٪ متقدمة 14 مركزًا، وذلك بعد تعيين شركة السور وكيلاً جديدًا لها.
رغم التغيرات في ترتيب العلامات، حافظت تويوتا هايلكس على موقعها كأكثر الطرازات شعبية في 2024، وفق بيانات Best Selling Cars Blog وشفق نيوز، رغم انخفاض مبيعاتها نسبيًا.
التحول الكهربائي: بداية الطريق نحو المستقبل
شهدت السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا في 2024 بنسبة 164٪، لكنها لا تزال تمثل 2.4٪ فقط من السوق. وفي النصف الأول من 2025 ارتفعت حصتها إلى نحو 3٪، مع هيمنة شبه كاملة لتويوتا على هذه الفئة.
تعيش العلامات الصينية انتعاشًا لافتًا، حيث ارتفعت مبيعاتها في النصف الأول من 2025 بنسبة 80٪، منتقلة من حوالي 10 آلاف إلى 18 ألف سيارة، مدفوعة بأسعار تنافسية وضمانات طويلة الأمد.
بات المستهلك العراقي أمام خيارات أوسع من أي وقت مضى، مع ازدياد تنوع العلامات، وظهور نماذج جديدة، ودخول السيارات الكهربائية على خط المنافسة.