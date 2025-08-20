تكنولوجيا: هاتف Mix Flip 2 من شاومي بمعالج Snapdragon 8 Elite يرفع التحدي أمام سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يضع Xiaomi Mix Flip 2 معيارًا جديدًا في فئة الهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين الأداء القوي، جودة الصنع العالية، وعمر البطارية الطويل.

وزودت شاومي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، مما يجعله أسرع هاتف قابل للطي حاليًا. ووفق مراجعاتنا، توفر بطارية الهاتف استخدامًا متواصلًا يقارب 20 ساعة، ما يكفي حتى لأيام الاستخدام المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن.

بالنسبة للشاشة القابلة للطي بمقاس 6.86 بوصة، سيُسعد المستخدمون بأنها لا تؤثر سلبًا على الاستخدام اليومي، رغم أن ثنية الشاشة الداخلية ما زالت ملحوظة قليلًا، إلا أن المنطقة المطوية بالكاد تزعج أثناء التعامل مع الهاتف.

مع ذلك، يبقى تصميم الهاتف عند الطي نقطة نقدية، خصوصًا مقارنةً بهواتف Fold الرقيقة بشكل متزايد. يظهر Mix Flip 2 سميكًا بعض الشيء، حيث يبلغ سمكه حوالي 16 ملم، ما يجعله أقل رشاقة من Vivo X Fold 5 أو Oppo Find N5، رغم أن معظم الهواتف القابلة للطي الأخرى لا تقدم تصميمًا أنحف كثيرًا.

ينبغي للمشترين المحتملين مراعاة أن Mix Flip 2 متاح حاليًا فقط في الصين، ما يحد من خيارات اللغة، ويفتقر لدعم eSIM، ويثير بعض الشكوك بشأن التحديثات المستقبلية. ومع ذلك، من المتوقع أن تستفيد النسخة العالمية من التوجيهات الأوروبية وتتلقى تحديثات حتى عام 2031 على الأقل في أوروبا.

المصدر