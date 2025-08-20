علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: One UI 8 يقترب من الإصدار المستقر، وسلسلة Galaxy S25 تتلقى التحديث الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار One UI 8 beta 4، بدأت سامسونج الآن طرح الإصدار التجريبي الخامس لسلسلة Galaxy S25، والذي قد يكون الأخير قبل الإصدار المستقر. وبالرغم من أننا نضع افتراضات، إلا أن المؤشرات تدل على أنه أحد آخر التحديثات التجريبية.

يتركز سجل التغييرات في One UI 8 beta 5 بشكل رئيسي على إصلاح الأخطاء وتحسين الأداء، ما يعزز فرضية كونه التحديث النهائي قبل الإصدار المستقر.

يبدو أن سامسونج أنهت إضافة المزايا الجديدة وتركز الآن على تصحيح الأخطاء لضمان جاهزية النظام للاستخدام العام.

يبلغ حجم التحديث حوالي 1.8 جيجابايت، ويأتي أيضًا مع تصحيح أمني أغسطس 2025، ما يعكس اهتمام الشركة بالأمان والأداء قبل الإطلاق الرسمي.

