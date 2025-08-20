تكنولوجيا: ظهور هاتف Google Pixel 10 Pro XL لأول مرة في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهر مستخدم على Reddit نتائج أداء هاتف Google Pixel 10 Pro XL قبل الإعلان الرسمي، بعدما نشر أمس لقطة تُظهر نتائج AnTuTu للهاتف بجانب Pixel 9 Pro XL. وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام، مع بعض النقاط الغريبة في أداء الرسوميات.

الآن، قام المستخدم نفسه بتشغيل Geekbench 6 على الجهازين، وأظهرت النتائج أن Pixel 10 Pro XL حقق 2,296 نقطة في الاختبارات أحادية النواة و6,203 نقطة في الاختبارات متعددة النواة، مقارنة بـ 1,889 و4,247 نقطة على التوالي للطراز السابق.

ويشكّل هذا تحسنًا كبيرًا خاصة في الاختبارات متعددة النواة بنسبة 46%، بينما سجل التحسن في الاختبارات أحادية النواة 21%.

كما كشفت هذه الاختبارات عن تكوين معالج Tensor G5، الذي يحتوي على نواة واحدة بسرعة 3.78 جيجاهرتز، وخمس أنوية بسرعة 3.05 جيجاهرتز، ونواتين بسرعة 2.25 جيجاهرتز.

جاء الهاتف الذي خضع للاختبار مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويعمل بنظام Android 16، وهو نفس الإصدار الذي ستأتي به جميع هواتف سلسلة Pixel 10.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الرسمي عن Pixel 10 سيكون غدًا، 20 أغسطس، في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا.

