هيئة تقويم التعليم تصدر بطاقات الأداء لـ26 ألف مدرسة بعد اختبارات نافس

الرياض - علي القحطاني - أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعمالها في قياس الأداء التعليمي لمدارس المملكة في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، وذلك للعام الرابع على التوالي عبر الاختبارات الوطنية “نافس” 2025، والتي شارك فيها هذا العام أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة، بزيادة تجاوزت 31.6% عن العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة المشاركة في الصف الثالث الابتدائي وحده إلى أكثر من 150%.

وشملت الاختبارات أكثر من 26 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، إضافة إلى مدارس الطفولة المبكرة، مسجلةً زيادة بنسبة 24.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأصدرت الهيئة بطاقات الأداء المدرسي لكل مدرسة وإدارة تعليم، وأتاحت الاطلاع عليها عبر منصة “تميز” الرقمية، بهدف دعم صناع القرار، وتمكين المدارس من تحسين جودة التعليم، وبناء رحلة تعليمية متكاملة للطلاب.

وتُعد اختبارات “نافس”، التي تنفذها الهيئة بالتكامل مع وزارة التعليم، أداة وطنية لقياس مستوى التحصيل التعليمي في مواد الرياضيات، العلوم، والقراءة للصفوف المستهدفة: الثالث الابتدائي، السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل 2025.

وتمثل نتائج هذه الاختبارات مؤشرًا رئيسيًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية 2030، إذ تُسهم في رصد الفروق بين المدارس والإدارات التعليمية، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بينها، إلى جانب التعرف على العوامل المؤثرة في تعلم الطلبة، واتخاذ إجراءات تصحيحية تعزز من جودة المخرجات التعليمية.

كما أوضحت الهيئة أن بطاقات الأداء المدرسي تغطي أربعة مجالات أساسية هي: الإدارة المدرسية، التعليم والتعلم، نواتج التعلم، والبيئة المدرسية، ما يوفر صورة شاملة لمستوى الأداء ويساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة.