تكنولوجيا: ظهور هاتف Oppo A6 5G على منصة TENAA يكشف اقتراب الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم رصد هاتف جديد غير مُعلن من أوبو على منصة TENAA أثناء حصوله على الاعتماد تحت الاسم الرمزي PLS120، ومن المتوقع أن يكون هذا الهاتف هو Oppo A6 5G. وتشير المعلومات إلى أن مواصفاته قريبة من Reno 14F 5G، لكن مع بعض الاختلافات المميزة.

وفقًا لوثائق TENAA، يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.57 بوصة بدقة 2372×1080 بكسل وعمق ألوان يصل إلى 1.07 مليار لون.

ويعتمد الجهاز على معالج ثماني النواة بسرعة قصوى تبلغ 2.4 جيجاهرتز، لكن لم يتم الكشف عن اسمه بعد، ما قد يعني أنه ليس نفس معالج Snapdragon 6 Gen 1 الموجود في Reno 14F وReno 13F.

كما يتوفر الهاتف بخيارين من الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعات تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD.

أما البطارية، فتأتي بسعة كبيرة تبلغ 6830 مللي أمبير. وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف إلى جانب مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي Oppo A6 5G أيضًا على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، ومستشعرات الجاذبية والمسافة والضوء، مع دعم شريحتي اتصال. كل هذه المواصفات تأتي في هيكل بأبعاد 158.2 × 75.02 × 8 ملم ووزن 185 جرامًا فقط.

ورغم التشابه الكبير مع سلسلة Reno 14F، فإن Oppo A6 5G يقدم بعض الفروقات المهمة. وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيصل إلى السوق الصينية قريبًا.

المصدر