واتساب يطلق ميزة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي

بغداد - ياسين صفوان - واتيحت ميزة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البداية بشكل تجريبي لعدد قليل من المستخدمين من أجل اختبار الميزة بهدوء وجمع تقارير الأخطاء الخاصة بها، ومعالجتها على إثر التعليقات التي قام بها المستخدمون.

وأصبحت الميزة بعد مرحلة الاختبار متاحة لجميع المستخدمين حيث توفر لهم مرونة أكبر وقابلية لتحسين رسائلهم بسهولة، استنادًا على اقتراحات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على خصوصية المحادثات.

وسبق أن أعلنت واتساب في منشور مدونة مخصص أن "مساعد الكتابة" هو مساعد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لجعل الرسائل اليومية أكثر وضوحًا واحترافية، أو ببساطة أكثر متعة.

وتتمثل مزايا الأداة الجديدة في تحسين نبرة رسائل المستخدمين ووضوحها بسرعة من خلال تقديم اقتراحات مخصصة، وتحسين أسلوب الكتابة في المحادثات الرسمية، فضلا عن إضافة لمسة فكاهية إلى رسالة عادية، أو ببساطة جعلها أكثر وضوحًا ، والتأكد من خلو الرسالة من أي أخطاء نحوية أو إملائية.

وتعد "مساعد الكتابة" أداة طورها الواتساب لضمان بقاء جميع بيانات المستخدمين آمنة ومجهولة، حيث تعتمد على تشفير البيانات، واستخدام التوجيه المجهول بحيث لا يمكن ربط أي رسالة بهوية المستخدم الذي أرسلها.