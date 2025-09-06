تكنولوجيا: Eufy تكشف عن أحدث كاميرا أمنية بثلاث عدسات ولوحة شمسية قابلة للفصل #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Eufy خلال معرض IFA في ألمانيا عن أحدث كاميرا أمنية خارجية لها تحت اسم EufyCam S4، والتي تأتي بتصميم متطور يضم ثلاث عدسات ولوحة شمسية قابلة للفصل.

تعتمد الكاميرا على عدسة ثابتة بدقة 4K بزاوية واسعة، بالإضافة إلى زوج من مستشعرات بدقة 2K يتم تفعيلها عند اكتشاف أي متسلل لتتبعه بشكل ذكي.

وتستطيع الكاميرا الرئيسية التحريك والدوران والتقريب حتى مسافة تصل إلى 164 قدمًا، كما يمكنها توسيع زاوية الرؤية تلقائيًا لتضمين أكثر من شخص في الإطار عند الحاجة.

تتميز العدسة الثابتة بزواية رؤية تصل إلى 130 درجة، بينما توفر الكاميرا القابلة للتحريك تتبعًا بزاوية 360 درجة، مما يجعل من الصعب الإفلات من مجال رؤيتها.

ولتقليل الإنذارات الكاذبة، تعتمد EufyCam S4 على نظام مزدوج لاكتشاف الحركة يجمع بين تقنية الرادار وأشعة تحت الحمراء (PIR) للتفرقة بين حركة الأشخاص والمركبات. وعند اكتشاف متسلل، تقوم الكاميرا بتشغيل أضواء تحذيرية حمراء وزرقاء مع إطلاق صافرة إنذار لإبعاده.

كما يمكن ربط الكاميرا بمركز التحكم الذكي HomeBase S380 (يباع بشكل منفصل)، والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي BionicMind من Eufy لتوفير دقة تصل إلى 99.9٪ في التعرف على الوجوه، إضافة إلى دعم تخزين محلي كبير بسعة تصل إلى 16 تيرابايت.

وتأتي الكاميرا مزودة بلوحة شمسية مدمجة بقدرة 5.5 واط يمكنها شحن البطارية بالكامل في ساعة واحدة من التعرض المباشر للشمس. وتُعد اللوحة قابلة للفصل، ما يتيح وضعها في مكان أكثر تعرضًا لأشعة الشمس، مع توافر بطارية قابلة لإعادة الشحن لضمان استمرار التشغيل في جميع الظروف.

ستتوفر EufyCam S4 بشكل منفرد بسعر 300 دولار لاحقًا هذا العام، مع طرح باقات تضم عدة كاميرات مع وحدة HomeBase S380 للراغبين في نظام أمني متكامل.

المصدر