تكنولوجيا: فاليريون تكشف عن جهاز العرض VisionMaster Max وتعد بتجربة سينمائية خالية من تأثير قوس قزح #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فاليريون، العلامة التجارية الرائدة في أجهزة العرض السينمائية والفرع المميز لشركة AWOL Vision، عن إطلاق جهاز العرض الجديد VisionMaster Max. يأتي هذا الجهاز، الذي يُعد الأعلى تمويلًا في تاريخ منصة Kickstarter بحوالي 10 ملايين دولار، بتقنيات متطورة تشمل تحسينات في التباين والسطوع، وتقنية مبتكرة للقضاء على تأثير قوس قزح (Rainbow Effect) الشائع في أجهزة العرض الرخيصة. بسعر يبدأ من 4999 دولارًا أمريكيًا، سيتوفر الجهاز للشراء بدءًا من أكتوبر 2025، مع نظام صوتي اختياري ThunderBeat لتعزيز التجربة السينمائية.

يتميز VisionMaster Max بتقنية Anti-RBE الرائدة عالميًا، التي تقلل تأثير قوس قزح بنسبة 99.99%، وهو العيب الذي يظهر في أجهزة العرض DLP الرخيصة على شكل ومضات ملونة مزعجة أثناء المشاهد السريعة. تعمل هذه التقنية عبر مزج تسلسلات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق بسرعة فائقة، مما يخلق صورة سلسة وطبيعية لا تستطيع العين البشرية تمييز أي اضطرابات فيها. هذا الابتكار يجعل الجهاز مثاليًا لعشاق السينما واللاعبين الذين يبحثون عن تجربة بصرية خالية من التشتيت.

يعتمد VisionMaster Max على تقنية الليزر الثلاثي RGB، مع سطوع يصل إلى 3500 لومن ISO (مقارنة بـ 3000 لومن في الإصدارات السابقة)، مما يضمن وضوحًا مذهلاً حتى في الغرف المضاءة. يوفر الجهاز نسبة تباين أصلية 5000:1 (تحسنت من 4000:1) وتباين محسّن (EBL) يصل إلى 50000:1 (من 15000:1)، بفضل نظام NoirScene™ Dark Field Engine. يجمع هذا النظام بين فتحة IRIS دقيقة لتنظيم الضوء، حماية من الضوء الشارد، وخوارزمية EBL، مما ينتج مشاهد مظلمة بتفاصيل عميقة ووضوح استثنائي، مثالية للأفلام ذات الإضاءة المنخفضة.

يُعد VisionMaster Max أول جهاز عرض للاستخدام المنزلي مزود بعدسات زجاجية قابلة للتبديل، مع نطاق تقريب بصري من 0.9 إلى 2.0:1، مما يتيح مرونة كبيرة في الإعداد سواء في غرف صغيرة أو مسارح منزلية كبيرة. يدعم الجهاز تقنيات الاتصال الحديثة مثل Gigabit Ethernet وWi-Fi 6E، مما يضمن بثًا سلسًا لمحتوى 4K وألعاب منخفضة التأخير. كما يتكامل بسهولة مع أنظمة المنزل الذكي مثل Google Home، Apple HomeKit، Amazon Alexa، Control4، وCrestron، ويعمل بنظام Google TV لتوفير واجهة ذكية وسهلة الاستخدام.

لإكمال التجربة السينمائية، قدمت فاليريون نظام الصوت اللاسلكي ThunderBeat 5.1.2 المتوافق مع Dolby Atmos، والذي يوفر صوتًا محيطيًا بزاوية 360 درجة مع تأخير منخفض للغاية. يتوفر النظام الصوتي بسعر 1298 دولارًا للإصدار الكامل، أو 999 دولارًا للإصدار 4.1.2 بدون مكبر الصوت المركزي، مما يتيح للمستخدمين بناء مسرح منزلي متكامل دون تعقيدات الأسلاك.

المصدر