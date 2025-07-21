“الوطنية للطباعة” تتجه للبورصة المصرية: فرص استثمارية جديدة في سوق الطباعة والتغليف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعلن الشركة الوطنية للطباعة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطباعة والتغليف المتكامل في مصر، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي (IPO) لأسهمها العادية في البورصة المصرية. تُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يهدف إلى توسيع قاعدة مساهمي الشركة وتعزيز نموها المستقبلي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطباعة والتغليف الواعد. يعكس هذا الطرح ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها البلاد. ويسعدنا في الخليج 365 أن نسلط الضوء على تفاصيل هذا الطرح، الذي يُتوقع أن يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين.

تفاصيل الطرح العام الأولي والمشاركة السعودية

يتضمن الطرح بيعًا ثانويًا لما يصل إلى 21,171,040 سهمًا عاديًا، والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، من قبل مجموعة من المساهمين الحاليين. تشمل هذه المجموعة شركة ناشونال برينتينغ إنترناشونال هولدنغ ش.م.ل، وغراند فيو انفستمنت هولدنغز كورب، بالإضافة إلى مساهمين أقلية آخرين، مما يدل على رغبة المساهمين الحاليين في تسييل جزء من استثماراتهم مع إتاحة الفرصة لمستثمرين جدد للمشاركة في نجاح الشركة. يُقسم الطرح إلى شريحتين أساسيتين؛ الشريحة الأولى هي طرح خاص، وقد حصلت الشركة فيه على التزام قوي من المستثمر السعودي كامل بن عمران محمد العمران، الذي يشارك كمستثمر رئيسي (Anchor Investor) في هذه العملية. هذه المشاركة السعودية تعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الخليجيين في السوق المصري، وتُعد شهادة على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تُكمل الشريحة الثانية من الطرح الشريحة الخاصة بطرح عام للجمهور، ليكون الطرح مشتركًا بين المؤسسي والعمومي، وفقًا للتفاصيل الموضحة في نشرة الطرح التي ستصدر قريبًا. وسيُحدد سعر موحد للسهم في كلا الشريحتين، مما يضمن العدالة والشفافية لجميع المستثمرين الراغبين في الاكتتاب. ومن المتوقع أن يُفتح باب الاكتتاب في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وتوافر ظروف سوقية مناسبة تدعم نجاح عملية الطرح. هذه الإجراءات تضمن الامتثال الكامل للقواعد واللوائح المنظمة لعمليات الطرح في البورصة المصرية، وتوفر الحماية للمستثمرين.

أهداف الطرح وتأثيره على السوق المصرية

تهدف الشركة الوطنية للطباعة من خلال هذا الطرح إلى تعزيز مركزها المالي وتوسيع عملياتها، والاستفادة من عوائد الطرح في تمويل خططها التوسعية المستقبلية، سواء كانت متعلقة بتحديث آلات الطباعة والتغليف، أو التوسع في أسواق جديدة، أو تطوير منتجات وخدمات مبتكرة. إن إدراج شركات مثل “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية يساهم في تعميق السوق المالية وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين، مما يعزز من جاذبية البورصة كمنصة لجمع رأس المال وتمويل الشركات.

يتوقع أن يكون لهذا الطرح تأثير إيجابي على السوق المحلية من عدة جوانب؛ فهو يعزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ويشجع شركات أخرى على السير في نفس الاتجاه، مما يزيد من عدد الشركات المدرجة في البورصة ويعمق من التنوع القطاعي. كما أن دخول مستثمر رئيسي بحجم كامل بن عمران محمد العمران، يُعد إشارة قوية للمستثمرين الآخرين بجدوى الاستثمار في الشركات المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق. إن قطاع الطباعة والتغليف في مصر يُعد من القطاعات الحيوية التي تخدم العديد من الصناعات الأخرى، وبالتالي فإن نمو شركة مثل “الوطنية للطباعة” سيعود بالنفع على سلسلة القيمة بأكملها في الاقتصاد المصري. هذه الخطوة تعكس أيضًا التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الخاص وتشجيعه على النمو والتوسع، مما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.

آفاق مستقبلية لـ “الوطنية للطباعة”

تُعتبر الشركة الوطنية للطباعة من الشركات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في سوق الطباعة والتغليف، نظرًا لخبرتها الطويلة وجودة منتجاتها وخدماتها. من خلال هذا الطرح، تتطلع الشركة إلى تحقيق قفزات نوعية في أدائها التشغيلي والمالي، مما يعود بالنفع على مساهميها الجدد والحاليين. يمثل دخول البورصة مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة للشركة، حيث ستخضع لرقابة أكبر من قبل الهيئات التنظيمية والمستثمرين، مما يعزز من مكانتها وثقة السوق بها. إن التوسع في قاعدة المساهمين سيوفر للشركة مرونة أكبر في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية، سواء من خلال زيادة رأس المال أو الحصول على قروض مصرفية بأسعار فائدة تفضيلية. في ظل التوجهات العالمية نحو الاستدامة والطباعة الرقمية، تمتلك الشركة الوطنية للطباعة فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الاتجاهات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، مما يعزز من تنافسيتها ويضمن استدامة نموها على المدى الطويل.