قصة الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال كاملة.. تفاصيل الحادث الذي بدأ 20 عامًا من الغيبوبة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأخبار التي تشغل الرأي في جميع أنحاء الوطن العربي بالوقت الحالي هي قصة الأمير النائم ويرغب العديد من المواطنين في التعرف على مجموعة من التفاصيل الحادث الأمير النائم لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول قصة الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال.

قصة الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال كاملة

الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال من مواليد 1990 فقد تعرض إلى حادث مروري أثناء ذهابه إلى الكلية العسكري في عام 2005 ليصيب بنزيف داخل رأسه تسبب في غيبوبة استمرت أكثر من 20 عاماًن وظل طوال هذه السنوات تحت الرعاية الطبية وهي واحدة من الحواجز التي شغلت الرأي العام في السعودية كحالة إنسانية حالة طبية نادرة، وتابع الجميع أي حركة تصدر منه في الغيبوبة، وفي عام 2019 انتشرت أخبار حول تحريك رأسه وذراعه الأيسر ولكن لم يستيقظ.

وكانت انتشرت أخبار كاذبة حول استيقاظه في وقت سابق من هذا العام، لكن العائلة المالكة السعودية نفت تلك الأخبار حتى توفي وهي واحدة من الأخبار التي تسببت في ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان وفاة الأمير النائم

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال يوم السبت، عن عمر 35 ععام بعد غيبوبة امتدت لـ 20 عاماً ونعي والد الأمير خالد بن طلال، ابنه الراحل على منصة إكس:ط يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي… بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم”.

قصة الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال تعتبر واحدة من القصص التي تشغل العديد من الأشخاص من خلال الموقع التواصل الاجتماعي لأنها واحدة من الحالات الطبية النادرة وحاله الإنسانية خاصة مع إصرار أسرته ووالده على إكمال علاجه، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول قصة الأمير النائم مع توضيح موعد وفاته بعد غيبوبة دامت لمدة 20 عام.