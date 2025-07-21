حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا.. بيان رسمي من وزارة الصحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت وزارة الصحة بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة الحديث عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تزايد التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية غير الموثوقة، عبر موقع الخليج 365

ما ورد في البيان الرسمي حول السلالة الجديدة

أكدت الوزارة أن التحليل الوراثي الأخير للفيروس لم يظهر أي دلائل على وجود سلالة جديدة في البلاد، وأن جميع الحالات الحالية تنتمي إلى السلالات المعروفة مثل أوميكرون والمتغيرات الفرعية التابعة لها. وأوضحت أن معدل الإصابات ثابت ومشتق من نفس التركيب الجيني السابق، ولم يتم تسجيل أي تحور يثير القلق على الصحة العامة.

الإجراءات الوقائية الحالية وتعليمات وزارة الصحة

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب حضور التجمعات الكبيرة للأشخاص المعرضين للإصابة. كما أكدت ضرورة أخذ الجرعات المعززة للقاح المتوفرة حالياً، حفاظًا على المناعة المجتمعية وتقليل خطر الإصابة الشديدة.