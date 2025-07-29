توقعات الطقس في الإمارات اليوم 29 يوليو 2025.. ارتفاع تدريجي في الحرارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين والراغبين في السفر إلى الإمارات التعرف على حالة الطقس اليوم وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من المركز الوطني للأرصاد الجوية، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول طقس اليوم في الإمارات.

توقعات الطقس في الإمارات اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات أن الطقس اليوم غائم جزئيًا مع ظهور السحب في المناطق الشرقية والجنوبية من الإمارات، كما أشار إلى أن تلك السحب قد تتطور إلى سحب ركامية خلال فترة بعد الظهر قد تؤثر بشكل كبير على الرؤية على الطرق في العديد من المناطق بالإمارات.

طقس اليوم سيكون به رياح خفيفة إلى معتدلة وتنشط خلال ساعات النهار وتتراوح سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الغربية بين 10 إلى 25 كيلومترًا في الساعة وقد تصل إلى 40 كيلومتر في كما قد يتوقع أن يكون الخليج العربي اليوم خفيف الموج وسوف يحدث المد الأول في تمام الساعة 16:55 والمد الثاني في تمام الساعة 04:11 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

شاهد أيضًا: الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. الرطوبة تزداد

درجات الحرارة في الإمارات

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول درجات الحرارة اليوم في الإمارات وهي واحدة من الأمور المعلومة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات:

المنطقة درجة الحرارة العظمى (°م) درجة الحرارة الصغرى (°م) الرطوبة العظمى (%) الرطوبة الصغرى (%) أبوظبي 46 30 70 20 دبي 45 31 65 25 الشارقة 45 31 65 20 عجمان 41 32 60 30 أم القيوين 43 29 65 35 رأس الخيمة 45 33 60 30 الفجيرة 36 31 80 40 العين 47 35 45 15 ليوا 48 30 55 15 الرويس 41 29 65 50 السلع 43 30 70 45 دلما 40 32 75 50 طنب الكبرى/الصغرى 39 31 85 40 أبو موسى 39 31 85 40

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي بالإمارات التعرف على حالة الطقس وهي واحدة من الأمور التي يمكنك متابعتها بشكل يومي من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة حالة الطقس اليوم في الإمارات مع توضيح درجات الحرارة سواء كانت العظمي والصغري اليوم في العديد من المناطق بالإمارات.