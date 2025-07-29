حالة الطقس في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. تحذير من موجة حر جديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس في الأردن اليوم، حيث إنه سوف ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام ويكون الطقس صيفي في كافة مناطق البلاد بينما تظل الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على تفاصيل طقس اليوم.

حالة الطقس في الأردن اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، حيث إن البلاد سوف تشهد خلال الفترة النهارية غيوم متفرقة، وسوف تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية والرطوبة تبلغ 40.55% وسرعة الرياح 30.2 كلم في الساعة أما خلال فترة الليل، سوف تكون السماء خالية أو شبه خالية من الغيوم ودرجة الحرارة سوف تبلغ 26 درجة مئوية بينما الرطوبة الجوية تصل نسبتها إلى 45.68% وسرعة الرياح 5.4 كلم/س.

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حالة الطقس في مدن الأردن اليوم

من خلال الآتي يمكنكم التعرف على الطقس المتوقع على عدد من مدن الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وفقًا للأرصاد الجوية:

الزرقاء: الطقس في النهار صافي ومساءًا صافي، درجة الحرارة 34-26.

الهاشمية: صافي نهارًا، صافي ليلًا، درجة الحرارة 34 -26.

كفرنجة: غيوم متفرقة في النهار، طقس صافي ليلًا، درجة الحرارة 34-26.

السلط: في النهار يوجد غيوم متفرقة وتستمر خلال الليل، درجة الحرارة 32 -26.

إربد: النهار غيوم متفرقة، في المساء الطقس سيكون صافي، درجة الحرارة 32-26.

الكرك: الطقس سيكون صافي في النهار وكذلك خلال المساء، درجة الحرارة 29 – 24.

الرحاب: غيوم متفرقة في النهار، بينما في المساء سيكون الطقس صافي، درجة الحرارة 34- 26.

بذلك، يكون قد تم التعرف على حالة الطقس في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، حيث يتوقع انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة لتكون في المستويات المعتادة في تلك الفترة من العام.