«أدخل عدد القضية» متابعة القضايا عن بعد services.justice.gov.tn وزارة العدل التونسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة العدل التونسية العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومن أبرزها خدمة متابعة القضايا عن بعد والتي تمكن المواطنين من معرفة كافة التفاصيل عن القضية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

طريقة متابعة القضايا عن بعد عبر موقع وزارة العدل التونسية

يمكن متابعة القضايا عن بعد بكل سهولة دون تطلب الذهاب إلى المحكمة عبر الخدمة المتوفرة على موقع وزارة العدل التونسية، ويتم الاستفادة منها عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل التونسية “من هنا”. التوجه إلى قسم الخدمات. ثم البحث عن خدمة متابعة القضايا عن بعد. إدخال المحكمة التي يتواجد بها الشخص المراد الاستعلام عنه. تحديد نوع القضية المراد متابعتها. اختيار طور القضية من بين الخيارات الظاهرة. تحديد السنة المسجل بها القضية. النقر على زر البحث. بعد ذلك، سوف يتم عرض كافة تفاصيل القضية على الشاشة.

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طريقة متابعة القضايا عن بعد عبر منصة فضاء المحامي

من خلال التعرف على خطوات متابعة القضايا عن بعد عبر وزارة العدل التونسية، نوضح أنه يمكن متابعة القضايا أيضًا عبر منصة فضاء المحامي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة فضاء المحامي “من هنا”. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخرى في الحقل التالي. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. البحث عن خدمة متابعة القضايا. كتابة الاسم واللقب الخاصين بالمستعلم عنه. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم عنه. كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالشخص المراد الاستعلام عنه وغيرها من البيانات المطلوبة. التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المدخلة. ثم النقر على زر الاستعلام أو البحث. بعد ذلك، سوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة متابعة القضايا عن بعد عبر موقع وزارة العدل التونسية ومنصة فضاء المحامي، وهي تعتبر واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تسهل التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالقضايا المسجلة في وزارة العدل.