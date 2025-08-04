توقعات ليلى عبد اللطيف 2025: مفاجآت صادمة لبرجين ونجاحات ساحقة لثلاثة آخرين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل الفلكية ليلى عبد اللطيف إثارة الجدل بتوقعاتها الجريئة التي أصبحت حديث المتابعين على مدار السنوات الأخيرة. في أحدث ما طرحته من رؤى فلكية، أشارت إلى تحولات مفصلية قد تصيب بعض الأبراج في النصف الثاني من العام الحالي.

برجان في دائرة الضوء بسبب قرارات مصيرية

كشفت ليلى عبد اللطيف أن برج الميزان وبرج الحمل قد يمران بمرحلة تغيير كبرى، على المستوى المهني والعاطفي. مواليد برج الميزان أمام قرارات جريئة قد تغير مسار حياتهم، وربما يتركون عملهم الحالي من أجل فرصة خارج الحدود. أما مواليد برج الحمل، فهم على موعد مع صدمة عاطفية قد تكون قاسية في البداية، لكنها تفتح الباب أمام علاقة جديدة أكثر استقرارًا.

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ثلاثة أبراج يحالفها النجاح بشكل غير مسبوق

برج العذراء، وبرج الجدي، وبرج الحوت من أكثر الأبراج حظًا حسب توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة. مواليد العذراء سيحققون قفزة مالية مفاجئة من خلال مشروع جانبي أو مكافأة غير متوقعة. أما مواليد الجدي، فسيشغلون مناصب عليا أو يحصلون على عروض غير تقليدية تدفعهم للأمام. وبالنسبة للحوت، فهم يعيشون مرحلة انسجام عاطفي نادرة، وربما يعقدون قرانهم خلال الأشهر المقبلة.

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تحذيرات لفئة من الأبراج من خسائر مفاجئة

ليلى عبد اللطيف لم تُخفِ قلقها تجاه مواليد برج الأسد وبرج العقرب، إذ توقعت حدوث توترات مالية أو قانونية قد تؤثر على سير حياتهم اليومية. نصحتهم بالحذر وتجنب الدخول في مشاريع أو عقود غير مدروسة خلال الفترة الحالية، والتركيز على ما هو مضمون حتى تنقشع الضبابية.