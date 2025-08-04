توقعات ليلى عبد اللطيف لأبراج أغسطس 2025: انتصارات بعد معاناة وخيانات تظهر للعلن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في قراءة فلكية مثيرة كشفت عنها ليلى عبد اللطيف، تحدثت عن مفاجآت قادمة في شهر أغسطس تخص مواليد بعض الأبراج، مشيرة إلى أن ما كان خفيًا سيُكشف، وأن هناك خطوات حاسمة ستُتخذ بعد فترات من الانتظار أو الحيرة.

برج السرطان والمفاجأة التي تغيّر الحسابات

توقعت ليلى أن يتلقى مواليد برج السرطان أخبارًا سعيدة على الصعيد العائلي، قد تكون مرتبطة بميراث، أو بمصالحة بعد قطيعة طويلة. ومع ذلك، حذرت من وجود شخص مقرّب قد يظهر وجهًا مختلفًا في لحظة حرجة، لذلك يجب الانتباه لمنح الثقة الكاملة.

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الأسد على موعد مع انتقام كوني

رغم الهدوء الظاهر، توقعت ليلى عبد اللطيف أن يعيش مواليد برج الأسد حالة من الانقلاب في حياتهم الشخصية، خاصة بعد اكتشاف خيانة من شخص وثقوا به لسنوات. لكنهم سرعان ما ينهضون أقوى مما كانوا عليه، ويدخلون في شراكة ناجحة تفتح أمامهم أبواب الشهرة أو المال.

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الدلو والمكاسب غير المتوقعة

مواليد برج الدلو قد يعيشون مفاجأة مالية كبيرة، سواء عبر عمل جديد أو ربح من جهة لم تكن بالحسبان. العلاقات الاجتماعية تزدهر، وأشخاص جدد يدخلون حياتهم ويؤثرون فيها بشكل إيجابي. نصيحتها لهم: لا تخشَ التغيير، لأن في داخله فرص ثمينة.