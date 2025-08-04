كم عمر بيسان إسماعيل؟ تعرف على تاريخ ميلادها وبدايتها على يوتيوب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر بيسان إسماعيل هي واحدة من بين أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تمكنت من أن تخطف أنظار المتابعين منذ أول ظهور لها، فعلى الرغم من صغر سنها استطاعت أن تلقى شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعي هذا الكثير إلى السؤال عن حياة بيسان إسماعيل والتفاصيل الكاملة التي تتعلق بها وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 عن التفاصيل الكاملة.

كم عمر بيسان إسماعيل؟

بيسان إسماعيل هي يوتيوبر ومغنية سورية تلقت شهرة واسعة على كافة الأوساط على الرغم من صغر سنها حيث ولدت بيسان في يوم 17 مايو عام 2003 ما يعنى أنها تبلغ من العمر 22 وقد استطاعت خلال فترة قصيرة من تواجدها على اليوتيوب من خطف أنظار العديد من المتابعين.

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السيرة الذاتية لبيسان إسماعيل

من خلال السطور الآتية سوف نتعرف على عن السيرة الذاتية الكاملة للفنانة بيسان إسماعيل:

الاسم بالكامل : بيسان إسماعيل.

تاريخ الميلاد: 17 مايو عام 2003.

العمر: 22 عام في 2025.

البرج : برج الثور.

محل الميلاد : مدينة دمشق في سوريا.

محل الإقامة : العاصمة برلين في ألمانيا.

الجنسية : سورية.

الديانة : مسلمة درزية.

الزوج : غير متزوجة.

المهنة : مغنية ويوتيوبر.

بداية المشوار الفني: بدأت في عام 2016.

سنوات النشاط: منذ عام 2016 حتى الآن.

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قصة حياة بيسان إسماعيل

بيسان إسماعيل هي يوتيوبر ومغنية سورية ولدت في الـ 17 من شهر مايو وهذا في عام 2003 وتبلغ من العمر الحالي 22 عامًا وهي برج الثور وتقيم بيسان في العاصمة الألمانية برلين في الفترة الحالية رغم أنها من مواليد مدينة دمشق إلا أنها انتقلت للعيش في ألمانيا بعد الأزمة السورية والحرب التي اندلعت في الدولة، وبالنسبة إلى الديانة فهي مسلمة درزية.

وقد تمكنت بيسان من تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها بدأت مشوارها الفني من خلال البث المباشر على يوناو وقامت بفتح قناة خاصة بها على موقع اليوتيوب وهذا في شهر يناير عام 2016 وكانت في الـ 19 من عمرها واشتهرت بيسان كثيرًا من خلال الأغاني والمقالب والفيديوهات التي جعلتها تحصل على عدد كبير من المتابعين في وقت قصير بلغ عدد متابعي بيسان أكثر من 4.3 وعلى موقع انستجرام بلغ عددهم أكثر من 3 مليون متابع، أما على برنامج تيك توك فبلغ العدد حوالي 6.7 مليون متابع.

تعتبر بيسان إسماعيل واحدة من بين أشهر رواد التواصل الاجتماعي على اليوتيوب فعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تمكنت من تحقيق شهرة واسعة لم يتمكن الكثير من المشاهير من الحصول عليها في هذه الفترة القصيرة.