تحتاج المقاولين إلى تركيب ألواح علوية في مركز البنية التحتية لتحسين المشهد الحضري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز البنية التحتية يلزم المقاولين بتركيب ألواح علوية لتحسين المشهد الحضري

أصدر مركز البنية التحتية قرارًا جديدًا يلزم المقاولين العاملين في مجال تنفيذ المشاريع بتركيب ألواح علوية على أسوار مواقع العمل. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي يتخذها المركز لتحسين المشهد الحضري وجمالية الطرق والأحياء السكنية.

ووفقًا لتوضيحات المركز، تهدف هذه الخطوة إلى تقليل التشوهات البصرية ورفع مستوى جودة الحياة في البيئات الحضرية، مما يتماشى مع أهداف برامج التحول الحضري ورؤية المملكة 2030.

وأكد المركز أن الالتزام بتلك المعايير سيكون جزءًا من شروط التعاقد مع المقاولين، وسيتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع لضمان تحقيق تأثير إيجابي واضح على المدن والمرافق العامة.

بهذا الإجراء، يسعى مركز البنية التحتية إلى تعزيز الجودة البصرية للمدن وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تحسين المشهد الحضري بشكل شامل ومتكامل.