الضمان الاجتماعي الاردني الاستعلام عن مبلغ الضمان الجديد 2025 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

يعد الضمان الاجتماعي هو مجموعة من التأمينات الاجتماعية يحدد كل تأمين منها حاجات المواطن ويستجيب لها في إطار تشريع الالتزامات والحقوق، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني يساهم في حماية الأشخاص اجتماعيًا واقتصاديًا ويحدد القانون مزاياه ومصادر التمويل، وسوف نتعرف عن طريقة الاستعلام عن مبلغ الضمان الجديد.

خطوات الاستعلام عن مبلغ الضمان الجديد 2025

عملت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على إتاحة منصة إلكترونية يمكن للمستفيدين من خلالها الاستعلام عن قيمة الضمان وللاستعلام عن مبلغ الضمان الجديد من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني يتعين على الشخص المتقدم اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “من هنا“. البحث عن خيار تسجيل الدخول. من ثم إدخال البيانات الشخصية أو بيانات المنشأة إذا كنت تستعلم كمنشأة. بعد هذا البحث عن خدمة الاستعلام عن مبلغ الضمان أو كشف البيانات التفصيلي من قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة أمامك. قد يتطلب إدخال الرقم الوطني أو رقم التأمين الخاص بك وبعض البيانات الأخرى لتحديد الهوية. التحقق من إدراج البيانات بصورة صحيحة على الموقع. بعد إدخال البيانات سوف تتمكن من الاطلاع على تفاصيل مبلغ الضمان الجديد بما في هذا قيمة المعاش التقاعدي أو أي مبالغ أخرى مستحقة.

خطوات الاستعلام عن مبلغ الضمان الجديد عبر الهاتف

في حالة عدم قدرة الشخص المستفيد من الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الذي أتاحته الحكومة الأردنية قد عملت الحكومة على إتاحة خدمة الاستعلام عبر الهاتف حيث من الممكن الاستعلام عبر الهاتف والاطلاع على المبلغ المستحق الجديد بكل سهولة وهذا يتم عن طريق الاتصال على رقم 117117 وسوف يقوم أحد من المؤسسة بالتواصل معك والرد على استفساراتك والحصول على بعض البيانات الشخصية حتى يتمكن من التحقق من المبلغ المستحق للشخص المستفيد.

تسعى الحكومة الأردنية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وهذا من خلال إتاحة دعم مالي يتم تسليمه بشكل شهري للمواطنين، وهذا لتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية وايضًا حتى يتمكن المواطنين من الحصول على حياة كريمة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.