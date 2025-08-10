وزارة الهجرة السويدية تحدد شروط الحصول على الجنسية.. راتب شهري لا يقل عن 20 ألف كرون!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون يوضح أن وزارة الهجرة السويدية حددت شروط الحصول على الجنسية، التي تتضمن حصول الفرد على راتب يزيد عن 20 ألف كرون في الشهر، ويتم منح الجنسية إلى الأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بصورة دائمة في الدولة حسب الشروط المحددة، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

وزارة الهجرة السويدية تحدد شروط الحصول على الجنسية

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون صرح بأن مشكلة تنظيم منح الجنسية السويدية تعتبر واحدة من أولويات الحكومة، وأنه بالرغم من القوانين الجديدة التي سيبدأ تطبيقها قريبًا إلا أنه يوجد حاجة إلى تنظيم تلك القوانين بصورة أكثر حزمًا، وتتضمن تلك القوانين اشتراط وجود عمل ودخل مستقل للمتقدم الراغب في الحصول على الجنسية السويدية والذي يجب أن يكون عمل دائم ومستقر كما أن الدخل يشترط ألا يقل عن 20 ألف كرون في الشهر كأحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية، لم يذكر رئيس الوزراء ما إذا كان هذا الدخل قبل أو بعد الضريبة كما أشار إلى أن الجنسية تعتبر استحقاق مهم ومنحها دون أي شرط يجعل حاملها يشعر بالفخر بحملها عن كل جدارة واستحقاق.

شروط الحصول على الجنسية السويدية

بعد معرفة أن وزارة الهجرة السويدية حددت شروط الحصول على الجنسية السويدية، نوضح لكم فيما يلي أبرز الشروط الجديدة للحصول عليها:

المتقدم يشترط أن يكون قد أقام في السويد لمدة طويلة والتي قد تكون 4- 5 سنوات مع وجود مقترح بان تكون 8- 10 سنوات قبل التقديم على الجنسية.

المتقدم يجب أن يكون ممتلكًا لعمل ودخل ذاتي مستقر مع احترامه القيم السويدية.

عدم ارتكاب المتقدم أي جرائم أو مخالفات سواء كبيرة أو صغيرة.

الشخص الراغب في الحصول على الجنسية يجب أن يكون متقنًا للغة السويدية.

بذلك، يكون قد تم التعرف على شروط الحصول على الجنسية السويدية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة السويدية ورئيس الوزراء السويدي، وذلك بعد إضافة شرط جديد مرتبط بالدخل المستقل من العمل (لا يقل عن 20 ألف كرونة سويدية شهريًا).