رابط تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي عبر paci.gov.kw وخطوات التسجيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد تكون البطاقة المدنية من أهم البطاقات المميزة والمهمة التي قد يهتم بها العديد من الأشخاص من أجل الحصول على تفاصيل الهوية وتوضيح الشخصية بشكل كامل، حيث يذكر أن التجديد الخاص بالبطاقة لغير الكويتيين مهم بشكل كبير من أجل تعريف الشخصية وإثبات البيانات بشكل عام، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح تفاصيل طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا.

رابط وطريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي

تساءل العديد من الأشخاص عن تفاصيل رابط وطريقة تجديد البطاقة المدنية للمقيمين غير الكويتيين بشكل عام، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص من أجل الحصول على فرصة تجديد البطاقة المدنية للمواطنين غير الكويتيين، وسنقوم بشرح وتوضيح تفاصيل طريقة وخطوات التجديد كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإلكترونية “من هنا“.

يجب أن تسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “الاستعلام عن تحديد البطاقة المدنية في الكويت”.

انقر على “خدمات حالة البطاقة”.

اكتب الرقم المدني في المكان المخصص.

انقر على أيقونة “الاستعلام”.

سيتم عرض وتوضيح تفاصيل البيانات الخاصة بالبطاقة.

اختر “تجديد البطاقة”.

قم بتسديد الرسوم المطلوبة من أجل تنفيذ تجديد البطاقة.

انقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

اختر وحدد طريقة استلام البطاقة سواء من خلال احدى مكاتب الهيئة أو من خلال التوصيل.

رسوم خدمة تجديد البطاقة المدنية في الكويت

تساءل العديد من الأشخاص عن تفاصيل رسوم خدمة تجديد البطاقة المدنية في الكويت للمقيمين غير الكويتيين، ويذكر أن رسوم الخدمة هي:

5 دينار كويتي رسوم تحصيل البطاقة الذكية.

2 دينار كويتي رسوم تحصيل البطاقة البلاستيكية للخدم.

المستندات المطلوبة من أجل تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتيين

هناك بعض المستندات المطلوبة التي يجب أن يتم توفيرها من أجل تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتيين، ومن أهم هذه المستندات:

صورة من جواز السفر الخاص بالمقيم.

توفير صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات المطلوبة.

تقديم نسخة كتاب من السفارة للمقيم أكثر من 5 سنوات في حالة تغيير الصورة المتواجدة في جواز السفر.

يذكر أن الحكومة الكويتية تسعى إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل عام من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين أو المقيمين بشكل عام حتي يتم الحصول على أفضل خدمة بشكل عام دون الحاجة إلى الرجوع للطرق التقليدية.