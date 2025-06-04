الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم على قافلة إنسانية شمال دارفور وتدعو لضرورة وقف النار في السودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية في شمال إقليم دارفور السوداني.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، بأشد العبارات عن إدانتها لكافة أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدت أن استهداف قافلة المساعدات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وشددت على أهمية احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.

ودعت وزارة الخارجية طرفي النزاع - اللذين لا يضعان أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتعهداتهم بموجب إعلان جدة وآليات منصة " متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان ALPS".

وشددت على موقف دولة الإمارات الداعي لضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق وبكافة الوسائل المتاحة.

كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.