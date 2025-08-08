الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - بحفاوة كبيرة تليق بمستوى ومتانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما المتبادل على مواصلة تطويرها، استقبلت روسيا الاتحادية، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تزينت العاصمة موسكو بعلم دولة الإمارات، ولافتات الترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة باللغة العربية، كما رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء روسيا، طائرات عسكرية؛ ترحيباً وتحية لسموه، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو، وعزف السلام الوطني للدولتين، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.