الامارات | تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع المجلس القضائي في دبي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في المجالات القانونية والقضائية، ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يواكب مسيرة التنمية في الدولة.

وقّع المذكرة الأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، ومدير جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، على توفير فرص تدريب عملي لطلبة كلية القانون واستقطاب الخريجين المتميّزين للعمل في الجهات القضائية بدبي، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية وتدريبية، وتنفيذ مشروعات بحثية ومؤتمرات مشتركة، بهدف دعم الابتكار في العمليات القضائية.