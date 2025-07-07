الامارات | مركبة متنقلة تقيس جودة الهواء في دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبا الحصن، بالتعاون مع بلدية الشارقة، مبادرة بيئية مبتكرة، تضمنت تشغيل مركبة متنقلة متخصصة في قياس جودة الهواء، نفّذت جولات ميدانية شملت عدداً من المناطق الحيوية في المدينة، من بينها الأحياء السكنية والمناطق الزراعية والمرافق العامة، وذلك بهدف رصد مستويات جودة الهواء، وجمع بيانات دقيقة تسهم في الكشف عن الملوثات البيئية المحتملة، ووضع خطط لمعالجتها بما يضمن بيئة صحية وآمنة للسكان.

وأفاد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، بأن المبادرة تعد جزءاً من رؤية البلدية الرامية إلى دعم مكانة دبا الحصن كمدينة صحية ومستدامة، في إطار التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومشاركتها في برنامج «الشارقة إمارة صحية»، الذي يضع جودة الهواء كأحد محاوره الأساسية، إلى جانب جودة المياه، وسلامة الغذاء، وكفاءة أنظمة الصرف الصحي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نستهدف من خلال هذه الخطوة تعزيز الوعي البيئي، وتحديد مصادر التلوث في المدينة، والعمل على معالجتها وفق خطط مدروسة، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للسكان والزوار على حد سواء، ونعول على نتائج هذه القياسات في توجيه خطط التجميل الحضري، وتحديد مواقع زراعة الأشجار، وتحسين البنية التحتية في المناطق ذات التلوث المرتفع»، لافتاً إلى أن نتائج القياس ستستخدم لرسم خريطة بيئية دقيقة للمدينة، وربط المؤشرات البيئية بالمؤشرات الصحية، بالتعاون مع الجهات المختصة في إمارة الشارقة، ما يسهم في اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة، والتخطيط لتنمية مستدامة تقوم على أسس علمية وواقعية.