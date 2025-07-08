الامارات | 100 حلقة لحفظ القرآن ضمن «إمام الفريج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مبادرة «إمام الفريج»، التي تنفذها «إسلامية دبي»، إقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، مع توزيع 100 حلقة لحفظ القرآن الكريم في جميع مناطق الإمارة، وتستهدف المبادرة إحياء الدور التربوي والتوجيهي للمساجد من خلال أئمة مؤهلين يتولون إقامة الصلوات وتقديم الدروس والإجابة عن تساؤلات السكان، ما يعزز من وعي المجتمع ويقوي روابطه القيمية، وحظيت المبادرة بترحيب واسع من قبل السكان.