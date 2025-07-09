الامارات | محمد بن راشد: "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شي قابل للتطوير والتحسين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي في الحكومة الاتحادية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي .. حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي" .

وتابع سموه: "التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة .. لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع .. شعارنا "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شي قابل للتطوير والتحسين " ".