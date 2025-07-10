الامارات | مكتوم بن محمد يناقش مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عقدنا اليوم اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026".

وتابع سموه: "ناقشنا خلال الاجتماع أولويات الجهات الاتحادية، والتحديثات الاقتصادية، والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء".

وختم سموه قائلا: "نواصل العمل لضمان استدامة واستجابة الميزانية للمتغيرات، ومواءمتها لتطلعات قيادتنا وأهدافنا التنموية لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم".