الامارات | رئيس الدولة يبدأ غداً "زيارة دولة" إلى تركيا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يبدأ غداً "زيارة دولة" إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 من شهر يوليو الجاري "زيارة دولة" إلى الجمهورية التركية.
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين..إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App