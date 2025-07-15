الامارات | رئيس الدولة يبدأ غداً "زيارة دولة" إلى تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 من شهر يوليو الجاري "زيارة دولة" إلى الجمهورية التركية.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين..إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.