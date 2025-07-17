محمد الشرقي يشهد حفل ختام مبادرة «نشء الفجيرة.. رواد التقنية» ويشيد بمخرجاته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الناشئة والشباب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية، باعتبارها داعماً محورياً لتحقيق الرؤية المستقبلية لإمارة الفجيرة، وتنميتها المستدامة والشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج طلاب وطالبات المرحلة الثالثة والختامية من مبادرة «نشء الفجيرة.. رواد التقنية»، الذي انطلق في أبريل العام الجاري، بتنظيم وإشراف مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وبالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور المُهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال القادمة من الناشئة والشباب في المجالات كافة، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً، تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التطور الذي تشهده إمارة الفجيرة، وبناء مستقبل الوطن، والنهوض بدعائم تنميته.

وأشاد سموه، بجهود الطلبة المشاركين في مبادرة «نشء الفجيرة.. رواد التقنية»، وما أظهروه من تميز وحرص كبيرين على التعلم والمشاركة، والاهتمام بتوظيف المهارات التقنية ضمن مشاريع تطبيقية، في خطوة هامة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتلبّي متطلباته المعرفية.

وشهد الحفل عرضاً لعدد من المشاريع التقنية التي طوّرها الطلبة ضمن خمسة مسارات رئيسية، شملت القطاع الصحي، والسياحي، والتعليمي، والمجتمعي، والاقتصادي.

وتمكن المشاركون من إبراز قدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجة، وريادة الأعمال.

كما قام سموه، بجولة في المعرض المصاحب للحفل، حيث استعرض الطلبة مُخرجات البرنامج ونتائج تطبيقاتهم التفاعلية.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تركّز على تمكين الناشئة والشباب من الأدوات المعرفية التي تسهم في خلق تغيير إيجابي على مستوى المجتمع في المجالات الحيوية كافة، مشيراً إلى نجاح المبادرة في تأهيل جيلٍ واعدٍ قادر على قيادة المستقبل وفق متطلبّاته ومُتغيّراته.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تأتي مبادرة (نشء الفجيرة.. رواد التقنية) ترجمة للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تمكين الناشئة وتطوير كفاءاتهم الرقمية، ورفدهم بالمهارات الحيوية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، ويسرنا أن نكون جزءاً فاعلاً في تحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة، من خلال التعاون الوثيق مع مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة لتمكين الجيل القادم عبر الابتكار والشراكة البنّاءة».

وأكد التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بإرساء نموذج تعليمي ذكي يرتكز على الإبداع والتفكير النقدي والابتكار، ويعزز جاهزية المتعلمين للمستقبل في عالم رقمي سريع التطور، مشيراً إلى الحرص على دعم المبادرات التعليمية الطموحة التي تساهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات قطاعات المستقبل، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر، أنّ مبادرة «نشء الفجيرة.. رواد التقنية»، انطلقت في إطار توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، وضمن استراتيجية حكومة الفجيرة لتعزيز بيئة التعليم الذكي، والاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وبناء جيل متمكن من الأدوات التقنية المُعاصرة للمشاركة بفعالية في اقتصاد المستقبل.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وآمنة آل صالح، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم، وطارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعدد من المسؤولين وأهالي الطلبة المشاركين في المبادرة.