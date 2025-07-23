الامارات | براءة اختراع لتطوير روبوتات ذكية لصيانة الأنابيب تحت الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، عن تصميم نظام متطور من الروبوتات الذكية المتحولة، المصممة خصيصاً لفحص وصيانة الأنابيب الأرضية تحت سطح الأرض، باستخدام تقنية التسرب.

وضم الفريق كلاً من المتخصص في الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان والروبوتات العصبية، الدكتور فادي النجار، والخبير في التصنيع الإضافي والهندسة الميكانيكية، الدكتور وليد أحمد، وطالب ماجستير ومساعد باحث في الهندسة الميكانيكية أمجد الحسن، إضافة إلى المهندس الفني مثنى أحمد عزيز.

ويعتمد النظام على مجموعة روبوتات صغيرة الحجم، قادرة على التنسيق في ما بينها بآلية مُستلهَمة من سلوك النمل والنحل، حيث تتوزع المهام تلقائياً، وتتفاعل الروبوتات في الوقت الحقيقي مع التحديات البيئية.

ويمكن لكل روبوت أداء وظيفة محددة مثل الكشف عن التسريبات، والتقاط الصور، أو تنفيذ الإصلاحات داخل الأنابيب، ما يعزز من كفاءة الفحص والصيانة، ويقلل من الحاجة لتدخل بشري أو حفر خارجي.

وأوضح الدكتور فادي النجار أن الروبوتات الذكية تم تطويرها لتعمل ضمن بنية جماعية مترابطة، تتواصل فيما بينها وتتكيف مع البيئات المعقدة، ما يُعد نقلة نوعية في تقنيات إدارة وصيانة شبكات الأنابيب، خصوصاً في البيئات الصعبة.

وأشار إلى أن هذا النظام سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الأعطال، وتقليل نسب التلوث الناتج عن التسريبات، فضلاً عن إطالة عمر البنية التحتية الحيوية.

وأكد أن هذا الابتكار يعكس دعم جامعة الإمارات للبحث العلمي التطبيقي، ويمثل تقدماً علمياً نوعياً يعزز من دورها مركزاً رائداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة المستدامة، مشيراً إلى أن الفريق يطمح إلى مواصلة تطوير ابتكارات جديدة تدعم الاستدامة، وتخدم الاقتصاد المعرفي.