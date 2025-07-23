الامارات | الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا غرق قارب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في مقتل وإصابة العشرات من ركاب قارب غرق في خليج هالونغ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة فيتنام ولشعب فيتنام الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.