الامارات | محمد بن راشد: فخور بمشاريعنا الوطنية وبفريق عمل قطارات الاتحاد وبدولة لا تتوقف عن العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أغسطس 2025

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حساب سموه على منصة "إكس": "خلال رحلة من دبي للفجيرة بقطار الاتحاد للركاب .. القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع للفجيرة .. بسرعة 200 كم/ساعة . وسيسهم بنقل 36 مليون مسافر بحلول 2030 .. وسيبدأ تشغيله العام القادم باذن الله".

وختم سموه بالقول: "فخور بمشاريعنا الوطنية .. وفخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد.. وفخور بدولة لا تتوقف عن العمل، بل تضيف كل يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبلية".