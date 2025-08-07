«الصيد والفروسية» يختار «زعبيل فيد» راعياً رسمياً للعام الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «2025»، الحدث الأبرز في المنطقة والمخصص للاحتفاء بالتراث وتعزيز الاستدامة والابتكار، شركة «زعبيل فيد» راعيًا رسميًا للنسخة الثانية والعشرين، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بتنظيم من مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: تجدد «زعبيل فيد» رعايتها الرسمية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الثانية والعشرين، في خطوة تؤكد المكانة الراسخة للمعرض وجاذبيته المستمرة كمنصة رائدة في المنطقة.

وتعكس هذه الشراكة المتواصلة التزام الطرفين المشترك بدعم الابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، إلى جانب الاحتفاء بالإرث الثقافي والتقاليد الأصيلة.

فيما قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة زعبيل فيد: يُعدّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة، ويمثل الحدث منصة مثالية لعرض منتجاتنا. وتأتي مشاركتنا هذا العام في وقت محوري، بالتزامن مع إطلاق «زعبيل بتس»، ما يعزز حضورنا في سوق متنامٍ ويعكس تطلعاتنا نحو التوسع والابتكار.

وتشمل مشاركة «زعبيل فيد» في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 مجموعة من التجارب التفاعلية الغامرة، وعروضًا متميزة للمنتجات، إلى جانب رؤى متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء.

كما يستعد منظمو معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتقديم أكبر نسخة في تاريخه خلال نسخة العام 2025.

وتشهد الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركة واسعة من العلامات التجارية والشركات المتخصصة، إلى جانب عدد من الهيئات المحلية والدولية.

ويجمع المعرض تحت مظلته نخبة من الجهات العاملة في مجالات الصيد، والفروسية، والحرف التقليدية، فضلاً عن الحفاظ على التراث البيئي والثقافي، مما يعكس تنوعه وغناه كمحفل إقليمي بارز.