الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 صياداً فلسطينياً ويطالب بإخلاء حي الزيتون

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، 14 صياداً وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بأن «الاحتلال اعتقل الصيادين خلال عملهم على شاطئ البحر وسط القطاع».

كما وجه الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء للفلسطينيين المقيمين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مرفق بخريطة للمنطقة التي سيتم إخلاؤها: «كما تم تحذيركم، يواصل الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته غرباً».

وتخضع المنطقة التي تم صدور أوامر إخلاء لسكانها لأوامر إخلاء سابقة بالفعل.

وصدرت تعليمات لسكان حي الزيتون بالتوجه إلى منطقة «المواصي» على ساحل جنوب غزة.

على الصعيد نفسه، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ أمس الأول وحتى صباح أمس، 30 فلسطينياً على الأقل من الضفة بما فيها القدس.

وذكرت مؤسسات الأسرى أنه من بين المعتقلين صحفية وسيدتان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة «دورا» بمحافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وسلفيت.