محمد بن راشد: المرأة روح للوطن ووطن للروح ورفيقة للدرب

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن المرأة روح للوطن ووطن للروح ورفيقة للدرب.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات وشعب الإمارات في هذا اليوم بيوم المرأة الإماراتية.. ونحتفي أيضاً بمرور خمسين عاماً على مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات.. ونحتفي برؤية جديدة تطلقها أم الإمارات حفظها الله لمسيرة المرأة للخمسين عاماً القادمة.. نحتفي بالمرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة.. نحتفي بها راعيةً للأجيال وغارسةً للقيم وشريكةً في مسيرة التنمية.. نحتفي بها روحاً للوطن.. ووطناً للروح.. ورفيقة للدرب.. وصانعة للتغيير».