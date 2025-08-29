أرادَ تكشف النقاب عن مَسار 3 فصلٌ جديدٌ من فصول المجتمع الأخضر المتكامل الأنجح مبيعاً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أرادَ عن إطلاق مَسار 3، أحدث وأكبر مخطط رئيسي من المجتمع الأخضر المتكامل والأكثر نجاحاً في الإمارات.

هذا، ويضم المجتمع 4,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر ضمن ثمانية أحياء مسوّرة، ومن المتوقع أن يضع مرة أخرى معايير جديدة من خلال مزيجٍ من الأشجار الكثيفة الوارفة ومرافق الصحة واللياقة الغامرة ووعدٍ بنمط حياةٍ ذكي ونشط ومستدام.

وسيتم إطلاق مبيعات المجتمع الجديد في شهر سبتمبر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع مَسار 2 والذي تم بيعه بالكامل في غضون ثلاث ساعات مطلع هذا العام، مما جعله أحد أسرع المجتمعات مبيعاً على مستوى الإمارات، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى الطلب المتنامي على مجتمعات أرادَ الخضراء الفاخرة.

وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لمشروع "مَسار 3" 12.5 مليار درهم إماراتي، حيث سيتم تسليمه على ثمانية مراحل وبإجمالي مساحة تزيد عن 21 مليون قدم مربع. وتتنوع خياراته السكنية من المنازل من غرفتين وحتى خمسة غرف نوم، وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فيه مطلع العام القادم، حيث من المتوقع تسليم أول باقةٍ من المنازل للمالكين خلال عام 2027.

وتم تصميم المرافق الرحبة في مَسار 3 للارتقاء بأسلوب المعيشة العصرية، مع بحيرة وسطية تضم شلالات مياه منسّقة، ونادي لياقة بدنية ومقهى في قلب المجتمع. وسيكون المحور المركزي الأخضر موطناً لأكثر من 100,000 شجرة تتشابك مع مسارات الجري والدراجات الهوائية ومناطق الصحة واللياقة وممرات المشي المظللة.

وسيستفيد السكان في هذه الوجهة المتكاملة من مرافق حصرية في كل حي تشمل المسابح وملاعب السلة والبادل ومناطق لعب الأطفال، إلى جانب مركز مجتمعي نابض يضم مجموعة من منافذ البيع والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى ركن زاد لشاحنات الطعام.

وتشمل المرافق العائلية في المجتمع منطقة للمغامرات وبحيرة للبط، كما سيتم تجهيز جميع الوحدات السكنية في مَسار 3 بالأنظمة القياسية للمنازل الذكية وعددٍ من الأجهزة المنزلية الفاخرة.

ومن جهته، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يأتي مَسار 3 نتيجة لخبرتنا الواسعة ومواصلة التحسين على التصاميم التي نطرحها، بالإضافة إلى الفهم العميق لطموحات السكان والمستثمرين. ويمثل نجاح علامة مَسار التجارية دليلاً على الطلب المتزايد من جانب المشترين والمستثمرين على مساحاتٍ معيشية مستدامة وصديقة للعائلة تضمن لهم زيادة في رأس المال وقيمة مضافة على المدى الطويل".

ويقع مَسار 3 في ضاحية الروضات بالشارقة وعلى مساحةٍ تزيد عن 21 مليون قدم مربع ضمن موقعٍ استراتيجي بين مَسار 2 وتجمّع للمدارس، يضم حالياً مدرستين كبيرتين عاملتين في الموقع. كما يقع المشروع على مقربةٍ من مجتمع مَسار الأول، ومدينة تلال، وجامع الشارقة، ويتصل بسهولةٍ مع طريق خورفكان وشارع الإمارات (E611). كما لا يبعُد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

وفي إشارةٍ إلى أهمية مشروع مَسار باعتباره معلماً معمارياً بارزاً في الشارقة، تكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيارة إلى الموقع، حيث قام سموّه بجولة فيه خلال شهر سبتمبر 2024 واستعرض المنازل التي تم الانتهاء منها في ذلك الوقت، واطلع عن كثب على بيئته الخضراء الاستثنائية المستدامة التي أرست معايير جديدة للمجتمعات السكنية في الإمارة.

جديرٌ بالذكر أنّه تم بيع أول مجتمعين من مَسار، وبإجمالي 5,000 فيلا ومنزل ريفي وقيمة تطوير إجمالية مشتركة بلغت 16 مليار درهم إماراتي. وتم بالفعل تسليم أكثر من 1,500 منزل في مجتمع مَسار الأول، ومن المقرر الانتهاء من بقية وحداته السكنية بحلول نهاية عام 2026.

ومن المتوقع تسليم المنازل الأولى في مَسار 2 خلال عام 2027، ومن المقرر تسليم المجتمع بأكمله بحلول نهاية عام 2028.

