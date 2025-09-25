اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.وأعرب سموّه، خلال حضور العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 

