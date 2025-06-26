مسام ينفذ عملية نوعية لإتلاف أكثر من 4600 قطعة من مخلفات الحرب في أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 / أحمد حماد

نفذ مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن، اليوم الخميس، عملية نوعية لإتلاف كمية كبيرة من مخلفات الحرب غير المنفجرة، في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبين، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المدنيين.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب “مسام” الإعلامي، تولى فريق المهمات الخاصة الأول تنفيذ العملية التي أسفرت عن إتلاف 4620 قطعة من الذخائر ومخلفات الحرب، توزعت على النحو التالي:

155 قذيفة منوعة

235 فيوزًا منوعًا

85 سهمًا صلبًا خارقًا للدروع

4096 طلقة منوعة

13 لغمًا مضادًا للأفراد

5 ألغام مضادة للدبابات

31 قنبلة يدوية

وأكد المهندس منذر قاسم، قائد فريق المهمات الخاصة الأول، في تصريح لمكتب “مسام” الإعلامي، أن العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة، بعيدة عن التجمعات السكنية والمناطق الزراعية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية رغم التحديات الميدانية.

وأضاف قاسم: “عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظرًا لأهمية مهامنا في حماية حياة المواطنين الأبرياء”، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذ العمليات في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظروف التضاريس المعقدة.

ويواصل مشروع “مسام”، تنفيذ مهامه الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب، في سبيل تطهير الأراضي وضمان عودة الحياة بأمان إلى المجتمعات المحلية.

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