وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة برلمانية إلى المجر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، معالي نائب وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر السيد لافانتا مجر، وذلك في مستهل زيارتهم الرسمية إلى المجر.

ورحب نائب وزير الخارجية والتجارة خلال اللقاء بالوفد، مشيدًا بتطور العلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانب أخر عقد وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية، اجتماعًا مع لجنة الصداقة النظيرة بالبرلمان المجري برئاسة رئيس اللجنة السيد روبرت بالاش شيمون.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المجري، إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ويضم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى كلاً من زاهر الشهري، والدكتور سالم آل جربوع، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور هشام الفارس، وحضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر ماجد العبدان.

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