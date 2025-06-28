استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد ستة آخرون في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف منازل وخيامًا وسط وشمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا والأحياء الشرقية من مدينة غزة.

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