الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم، إنذارًا باللون الأزرق، محذّرًا من عواصف ممطرة غزيرة يتوقع أن تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الساعات الـ 24 القادمة.

ووفقًا للمركز، من المتوقع أن تشهد أجزاء من عدة مقاطعات، منها “خبي” و”شاندونغ” و”هونان” و”قوانغدونغ”، أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية بدءًا من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى صباح يوم غدًا، ومن المرجح كذلك وصول منسوب مياه الأمطار في الأجزاء الشمالية من مقاطعة “جيانغسو” إلى 150 ملم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن المركز حث السلطات المحلية على رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية، موجهًا بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان كفاءة أنظمة الصرف في الخليج 365 الحضرية والأراضي الزراعية لتجنب أي أضرار محتملة.

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