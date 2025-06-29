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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها الليلة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس والنصيرات في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، ووقوع عدة إصابات، جراء قصف خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب وادي غزة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأفادت المصادر أيضًا باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال جراء قصف الاحتلال قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.
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