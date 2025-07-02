زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب قبالة ساحل تونغا في المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل جزيرة “إيوا” الواقعة في “تونغا” بالمحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 615 كيلومترًا من منطقة “أوهونوا” الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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