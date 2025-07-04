قتلى إثر انهيار مبنى في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر انهيار مبنى مكوّن من خمسة طوابق، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وقع الحادث قرابة الساعة العاشرة صباحًا في حي لياري بمدينة كراتشي، الذي يُعد من أكثر المناطق كثافة وخطورة في البلاد.

وقال أحد السكان، الذي كان خارج المبنى وقت الانهيار، إن نحو 20 عائلة كانت تقيم داخله.

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة أنباء دولية أنه تم انتشال ست جثث وإنقاذ ستة مصابين حتى الآن.

ووفقًا للمسؤول، كان المبنى يضم ما يصل إلى 100 شخص.

وقال سعد إيدهي، من مؤسسة إيدهي للرعاية الاجتماعية التي تقود عمليات الإنقاذ، إن «ما لا يقل عن 8 إلى 10 أشخاص ربما ما زالوا عالقين»، واصفًا المبنى بأنه «متهالك».

وسارع سكان الحي المجاور إلى مساعدة الضحايا قبل وصول فرق الإنقاذ، التي باشرت رفع الأنقاض باستخدام خمس حفارات على الأقل.

يُذكر أنه في يونيو 2020، لقي 18 شخصًا مصرعهم في حادث انهيار مبنى يضم 40 شقة في المنطقة نفسها من المدينة.