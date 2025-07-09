شرطة بلدية طرابلس: دوريات ليلية وحواجز أمنية لضبط حوادث حرق النحاس وملاحقة النكاشة

أعلنت ​شرطة بلدية طرابلس​ "أنّها كثّفت جهودها لتعزيز الأمن والحفاظ على السّلامة العامّة، عبر تسيير دوريّات ليليّة في مختلف أحياء المدينة، وأقامت حواجز أمنيّة في مناطق متفرّقة، لا سيّما في النّقاط الّتي تتكرّر فيها حوادث ​حرق النحاس​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الدّوريّات ركّزت على مراقبة الأماكن الّتي تشهد محاولات حرق النّحاس والدّواليب، لما لهذه الظّاهرة السّيئة من آثار سلبيّة تتسبّب في حرائق كبيرة تُهدّد الأحياء السّكنيّة، وتُعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب آثارها البيئيّة الخطيرة"، مشيرةً إلى أنّ "الحملة شملت أيضًا ملاحقة النَّكاشة، الباحثين في مستوعبات النّفايات، الّذين يتسبّب بعضهم بالفوضى في الشّوارع العامّة".

ولفتت الشّرطة إلى "أنّها صادرت المخالفات النّاتجة عن تلك الأنشطة من نحاس وغيره، في خطوة تهدف إلى تحسين النّظافة العامّة والحدّ من العشوائيّات"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تنفيذ هذه الحملات يوميًّا، ضمن خطّة متكاملة لضبط الأمن وتطبيق النّظام"، وداعيةً المواطنين إلى "التّعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تُهدّد السّلامة العامّة".